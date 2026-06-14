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НовостиВ мире14 июня 2026 12:02

«Фигура речи»: политолог объяснил, почему США и Иран не подпишут соглашение 14 июня

Политолог Блохин: США и Иран не подпишут мирное соглашение 14 июня
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог Блохин: США и Иран не подпишут мирное соглашение 14 июня

Политолог Блохин: США и Иран не подпишут мирное соглашение 14 июня

Фото: Shutterstock.

Вашингтон и Тегеран не подпишут мирное соглашение в воскресенье, 14 июня. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По мнению эксперта, анонсированная дата заключения сделки является лишь «фигурой речи».

Аналитик пояснил, что циркулирующий в медийном поле проект договора отражает исключительно максималистские запросы Тегерана, которому необходимо продемонстрировать внутреннему и внешнему потребителю свою победу. В частности, требования Ирана о выплате 300 млрд долларов в качестве помощи от Вашингтона и его союзников Блохин назвал нереалистичными. По его словам, США не пойдут на такие колоссальные уступки в публичном пространстве.

Блохин считает, что реальный переговорный процесс будет перенесен в непубличную плоскость, где сторонам неизбежно придется скорректировать свои ультиматумы ради достижения компромисса.

«Все могут предъявлять завышенные претензии, но как все будет на самом деле, никто не узнает, так как переговоры будут проходить за закрытыми дверями... В ходе закрытых встреч стороны будут вынуждены сделать шаги навстречу друг другу», — заявил политолог, подчеркнув, что главное сегодня — начать переговорный процесс.