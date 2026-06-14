Мема призвал руководство ЕС публично прокомментировать наличие биолабораторий на Украине. Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры до сих пор не отреагировали на новости о существовании секретных биолабораторий на Украине, финансировавшихся американским правительством. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Поводом для высказывания стало заявление нацразведки США о том, что команда экс-президента страны Джо Байдена намеренно скрывала от общественности информацию о биолабораториях. Оказалось, что бывшие американские власти финансировали эти лаборатории по всему миру. Часть из них располагается на украинской территории.

«Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров по поводу раскрытия США секретных биолабораторий на Украине. Мы идем по опасному для Европы пути, допускающему полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины», - написал Мема.

Политик потребовал от руководства ЕС публично прокомментировать ситуацию и добиться от Киева объяснений. По его словам, он неоднократно предупреждал об этой угрозе. Однако чиновники игнорируют его заявления.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что Россия права относительно сведений о наличии биолабораторий США на Украине. Он обратился к «Википедии» с требованием сменить название статьи об американских лабораториях, которая сейчас озаглавлена как «конспирологическая теория».