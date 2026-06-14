Как успеть сделать ремонт за 90 дней лета: план от эксперта

Эксперт по отделке Алексей Орехов предложил разбить ремонт летом на три этапа Фото: Shutterstock.

Летний ремонт квартиры необходимо разделить на три четких этапа и строго соблюдать их последовательность, чтобы материалы успевали высохнуть. Такую рекомендацию в беседе с NEWS.ru дал эксперт по отделке Алексей Орехов.

Первые 20 дней июня, пользуясь длинным световым днем, эксперт рекомендовал отдать под черновую работу, в том числе демонтаж, штробление стен под проводку, заливку стяжки и штукатурку.

Июль, по словам эксперта, следует оставить на сушку и чистовую отделку. При этом начало месяца — критически важный период. Стяжка должна сохнуть месяц, трогать ее нельзя. В это время можно поменять окна и залить гребенки теплого пола.

«Не сушите пол фенами или пушками, иначе пойдут трещины. Контролируйте влажность гигрометром», — подчеркнул специалист.

После этого стоит начинать чистовую отделку: шпаклевка и покраска стен, поклейка обоев, заливка наливного пола.

В последний летний месяц Орехов советует укладывать паркет или ламинат, монтировать двери и плинтусы, собирать кухню и вывозить мусор. За две недели до въезда эксперт рекомендует вызвать клининг, поскольку летом из-за открытых окон пыли скапливается вдвое больше.