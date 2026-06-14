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НовостиОбщество14 июня 2026 12:16

Как успеть сделать ремонт за 90 дней лета: план от эксперта

Эксперт по отделке Алексей Орехов предложил разбить ремонт летом на три этапа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эксперт по отделке Алексей Орехов предложил разбить ремонт летом на три этапа

Эксперт по отделке Алексей Орехов предложил разбить ремонт летом на три этапа

Фото: Shutterstock.

Летний ремонт квартиры необходимо разделить на три четких этапа и строго соблюдать их последовательность, чтобы материалы успевали высохнуть. Такую рекомендацию в беседе с NEWS.ru дал эксперт по отделке Алексей Орехов.

Первые 20 дней июня, пользуясь длинным световым днем, эксперт рекомендовал отдать под черновую работу, в том числе демонтаж, штробление стен под проводку, заливку стяжки и штукатурку.

Июль, по словам эксперта, следует оставить на сушку и чистовую отделку. При этом начало месяца — критически важный период. Стяжка должна сохнуть месяц, трогать ее нельзя. В это время можно поменять окна и залить гребенки теплого пола.

«Не сушите пол фенами или пушками, иначе пойдут трещины. Контролируйте влажность гигрометром», — подчеркнул специалист.

После этого стоит начинать чистовую отделку: шпаклевка и покраска стен, поклейка обоев, заливка наливного пола.

В последний летний месяц Орехов советует укладывать паркет или ламинат, монтировать двери и плинтусы, собирать кухню и вывозить мусор. За две недели до въезда эксперт рекомендует вызвать клининг, поскольку летом из-за открытых окон пыли скапливается вдвое больше.