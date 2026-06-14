Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 12:37

Депутат Говырин: логика взаимодействия работодателя с СФР изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу постановление правительства, которое кардинально меняет логику взаимодействия работодателей с СФР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Говырин: логика взаимодействия работодателя с СФР сместится с 1 июля

Депутат Говырин: логика взаимодействия работодателя с СФР сместится с 1 июля

Фото: Shutterstock.

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу постановление правительства №545, которое кардинально меняет логику взаимодействия работодателей с Социальным фондом России (СФР). Об этом в интервью RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, ключевое изменение заключается в смене первоисточника информации. Если сейчас СФР опирается преимущественно на документы, предоставляемые работодателем, то с июля фонд будет назначать пособия на основе данных индивидуального лицевого счёта застрахованного лица.

«Теперь лицевой счет превращается в первичный источник, а компания закрывает лишь те пробелы, которые фонд сам закрыть не может», — пояснил депутат.

Работодателям больше не придется повторно подавать уже учтенные сведения. По запросу СФР им нужно будет направлять только те данные о стаже, которые еще не отражены на лицевом счете сотрудника.

Кроме того, вводится обязанность сообщать о количестве календарных дней освобождения от работы с сохранением заработка, на который не начислялись взносы на случай ВНиМ, если эта информация не сдавалась ранее. Эти сведения критически важны для корректного расчета декретных выплат и пособий по уходу за ребенком.

Говырин подчеркнул, что нововведения не снижают нагрузку на кадры и бухгалтерию, а смещают ее в сторону максимальной точности персонифицированного учета.