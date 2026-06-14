Врач назвал тревожные сигналы проблем с сердцем Фото: Shutterstock.

Заболевания сердечно-сосудистой системы далеко не всегда заявляют о себе острой болью в груди. О тревожных и часто игнорируемых сигналах, которые указывают на скрытые проблемы с сердцем, в беседе с Lenta.ru предупредил терапевт Дмитрий Демидик.

По его словам, невнимательность к деталям часто мешает вовремя распознать кардиологические патологии. Среди возможных признаков проблем с сердцем врач выделил дискомфорт в животе. Он отметил, что тошноту, тяжесть или боль в верхней части живота легко спутать с гастритом. Однако если неприятные ощущения усиливаются при физической нагрузке, это повод проверить сердце.

Демидик также отметил громкий храп и апноэ. Паузы в дыхании во сне приводят к кислородному голоданию и скачкам давления, что провоцирует аритмию и гипертонию. В списке специалист выделил аномальную усталость. Постоянная слабость, при которой подъем по лестнице или обычная прогулка становятся непосильными, указывает на то, что сердце не справляется с кровоснабжением. Кроме того, резкий набор веса и отечность нижних конечностей также входят в список опасных сигналов.

«Когда привычные нагрузки начинают казаться изнурительными, организм бьет тревогу», — подчеркнул Демидик.

Старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов призвал не списывать недомогания на переутомление или стресс, передает 360.ru. Эксперт подчеркнул важность своевременного кардиологического обследования при сухом кашле, особенно если он возникает ночью в лежачем положении, так как это может быть признаком проблем с сердцем.

Life.ru отметил опасность сна с открытым окном летом. Он опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемия, нарушения ритма). Днём солнечные лучи вызывают перегрев, потерю влаги и загустение крови, что увеличивает нагрузку на сердце. Это усугубляет проблемы с сердцем. Днем окна и шторы советуют плотно закрывать, а ночью — открывать для притока прохлады.