РФ и США выходят из «тупика Байдена»: эксперт оценил перспективы диалога Кремля и Белого дома

Сегодня Москва и Вашингтон демонстрируют готовность поддерживать дипломатические контакты и обсуждать вопросы управления рисками. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отношения между Кремлем и Белым домом постепенно выходят из глухого тупика, характерного для периода президентства Джо Байдена. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявил политконсультант Руслан Андреев.

По оценке эксперта, сегодня Москва и Вашингтон демонстрируют готовность поддерживать дипломатические контакты и обсуждать вопросы управления рисками. Текущее состояние российско-американского диалога политконсультант охарактеризовал как движение «с ложечки в час».

«Главная причина медленного продвижения заключается в глубоком кризисе доверия. За последние годы накопилось большое количество взаимных претензий, а политические отношения фактически находятся на минимальном уровне со времен окончания холодной войны», — подчеркнул специалист.

Андреев отметил, что повестка встреч носит преимущественно прикладной характер. Речь идет не о стратегических спорах вокруг Украины или архитектуры европейской безопасности, а о практических темах: условиях работы посольств и консульств, визовых ограничениях и работе дипмиссий, доступе к заблокированной дипломатической собственности, отдельных санкционных мерах и вопросах кибербезопасности.

При этом, как отметил политконсультант, сам факт сохранения каналов коммуникации доказывает, что стороны хотят предотвратить дальнейшую деградацию связей, но к крупным политическим компромиссам они пока не готовы. По его мнению, полноценным триггером для нормализации ситуации станет завершение геополитического противостояния.

«Выходом из тупика станет разрешение украинского кризиса. Выход за рамки ограничений конфликта позволит наладить и дипломатическое, и экономическое, и культурное сотрудничество», — заключил эксперт.