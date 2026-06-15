Названо заблуждение Запада, которое может спровоцировать жёсткий ответ России

Москва может дать жёсткий ответ на постоянные угрозы Запада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики заблуждаются, считая, что могут безнаказанно угрожать России. Подобные угрозы поставили мир на грань чрезвычайно опасной ситуации. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги», - сказал профессор в эфире YouTube-канала.

Миршаймер назвал ситуацию тревожной и подчеркнул, что попытки Запада «помыкать Россией» могут привести к началу третьей мировой войны.

Ранее на Западе рассказали об опасных переменах в Евросоюзе, которые вот-вот наступят.

Накануне президент РФ Владимир Путин жестко ответил на угрозы в адрес Калининградской области. Он заявил, что у России есть все средства для ответа тем, кто попытается уничтожить российские базы противовоздушной обороны.