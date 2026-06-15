"Приказ отдан": Иран пригрозил ударами после атаки Израиля на Ливан

Советник лидера Ирана Велаяти: пусковые установки Тегерана готовы к часу Х Фото: REUTERS.

Иран вновь заострил внимание на неприкосновенности территории Ливана. В воскресенье, 14 июня, Израиль в очередной раз атаковал государство. Тегеран в связи с этим заявил о готовности своих пусковых установок к "часу Х". С соответствующим предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в соцсети Х.

По его словам, терпение Тегерана исчерпано. Дипломат призвал Израиль немедленно прекратить удары. В противном случае "географические орудия" в виде Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов "сожмут экономические артерии" врага, добавил советник лидера Ирана.

"Приказ отдан. Настал час "Икс", и пусковые установки готовы. Хезболла - часть оси сопротивления", - написал Али Акбар Велаяти.

Иран, тем временем, заключил мирное соглашение с США. Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они начнутся после подписания меморандума.