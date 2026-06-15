Ряд стран Европы выступили за снятие санкций с Ирана: в ЕС смягчили позицию после сделки между Тегераном и Вашингтоном

Четыре европейских страны заявили о готовности снять санкции с Ирана Фото: REUTERS.

Европейские государства позитивно отреагировали на соглашение между Ираном и США. Стороны конфликта смогли достичь понимания. На фоне этого Италия, Германия, Франция и Британия заявили о готовности снять санкции с Ирана. Так говорится в совместном документе государств.

В заявлении вместе с тем отмечается, что Тегеран "никогда не должен" обладать ядерным оружием. Европейцы сообщили о желании работать над этим вместе с США, Ираном и МАГАТЭ.

"Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе", - сказано в документе.

МИД исламской республики подтвердил согласование сделки с США. Меморандум будет подписан в Швейцарии 19 июня. По словам американского лидера Дональда Трампа, сделка "принесет мир и безопасность всему региону".