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НовостиПолитика15 июня 2026 1:47

Оплата по результату: В США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана

Axios: США не разблокируют активы Ирана, пока тот не выполнит обязательства
Мария ПАВЛОВА
США не собираются разблокировать иранские активы до тех пор, пока Тегеран не выполнит обязательства по соглашению.

США не собираются разблокировать иранские активы до тех пор, пока Тегеран не выполнит обязательства по соглашению.

Фото: REUTERS.

В США опровергли информацию о грядущей разморозке $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Этого не случится до тех пор, пока Иран не выполнит свою часть сделки, информирует журналист портала Axios Барак Равид.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», - цитирует он слова высокопоставленного американского чиновника, который пожелал сохранить анонимность.

Накануне иранской агентство Mehr информировало, что в условия американо-иранской сделки входит размораживание 24 миллиарда долларов из иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. По версии агентства, половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

Ранее сообщалось, что США конфисковали криптоактивы Ирана на почти 1 млрд долларов.

Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.