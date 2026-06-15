Иран потерял терпение на фоне ударов Израиля по Ливану: Тегеран выступил с жесткими угрозами

Советник Велаяти: пусковые установки Ирана готовы, настал час X Фото: REUTERS.

Иранские власти недовольны ситуацией в Ливане. Израиль продолжает совершать атаки на государство. Удары по Ливану исчерпали терпение Тегерана. Пусковые установки готовы, настал "час X", предупредил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. Он опубликовал гневный пост в адрес Израиля в соцсети Х.

Али Акбар Велаяти пригрозил Тель-Авиву жестким ответом из-за непрекращающихся ударов по ливанской территории. ЦАХАЛ ранее атаковала командный центр движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута. Есть погибшие, несколько человек получили ранения. Советник верховного лидера Ирана назвал очередную атаку Израиля "просчетом".

"Приказ отдан. Настал час "Икс", и пусковые установки готовы. Хезболла - часть оси сопротивления", - прокомментировал Али Акбар Велаяти.

Он призвал Израиль к немедленному прекращению огня в Ливане. Советник лидера Ирана подчеркнул, что в ином случае "два мощных географических орудия" заставят это сделать. Он пояснил, что речь идет про Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. С их помощью Иран способен сжать "экономические артерии" врага до "стратегического удушья".

По версии портала Ynet, Израиль не оценил проект сделки между Вашингтоном и Тегераном. Чиновники из Тель-Авива сочли соглашение плохим. Однако Израиль не может повлиять на переговоры США и Ирана, признал портал. Источники сообщили, что в Тель-Авиве опасаются, что намечающиеся договоренности нанесут ущерб его интересам.

Однако, по словам американского лидера Дональда Трампа, сделка с Тегераном "принесет мир и безопасность всему региону". Стороны согласовали меморандум о позитивных намерениях. При этом главные спорные вопросы еще не решены. Вашингтон до сих пор не озвучил детали будущего меморандума. Как пишет иранское агентство Mehr, в сделку входит немедленное прекращение огня на всех фронтах. В том числе, Тегеран ожидает остановки ударов по Ливану. Иран настаивает на прекращении военной операции Израиля. Кроме того, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики. Многие другие вопросы будут оговариваться позднее. Стороны официально подпишут сделку 19 июня. После этого они планируют 60-дневные переговоры.