Депутат Гаврилов: в России нет запрета на глухие заборы между участками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ответил, можно ли устанавливать между участками глухие заборы.

В настоящий момент, федерального запрета на установку таковых конструкций между участками не существует. Новых федеральных законов или нормативных актов, регулирующих этот вопрос, не имеется.

Регулирование правоотношений по теме заборов осуществляется на основе СП 53.13330.2019, который применяется к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ).

Согласно данному своду правил, между соседними участками рекомендуется установка прозрачных ограждений высотой от 1,2 до 1,8 метра. Однако при наличии письменного согласия соседей и одобрения правления СНТ допускается установка глухих конструкций.

По словам депутата, прежде чем устанавливать забор, необходимо выяснить региональные нормы, так как они могут различаться в зависимости от субъекта России. Демонтаж забора возможен только по решению суда, если будет доказано, что он существенно затеняет участок, нарушает вентиляцию или выходит за установленные границы, пишет Rt.

Гаврилов также отметил, что уставы товариществ не могут отменять конституционное право собственности. Если владелец участка не является членом СНТ, требования товарищества к установке заборов для него необязательны. Попытки администрации СНТ навязать согласование глухих заборов противоречат Гражданскому кодексу России, поскольку собственник вправе использовать свою землю по своему усмотрению, если это не нарушает прав третьих лиц.

Демонтировать забор соседа можно только в том случае, если он существенно затеняет участок, но доказать такое не просто, так как данное понятие относится к оценочному суждению.

Кстати, при строительстве на участке нужно уведомить местную администрацию о начале и завершении работ, при этом от соседей получать письменное согласие на ремонт не нужно. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Ранее, юрист Ирина Лукьянова рассказала, а что в текущем дачном сезоне владельцы участков могут получит штрафы. Инспекторы активно подключают дроны и дистанционное зондирование, поэтому скрыть нарушения не выйдет, пишет aif.ru.