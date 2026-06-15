Гастроэнтеролог Бутенко: в жаре уже через час окрошка становится опасной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла традиционный холодный суп — окрошка — становится частой причиной пищевых отравлений. Это связано с тем, что в жаркую погоду бактерии в продуктах, особенно в сочетании с жидкой основой, размножаются с огромной скоростью.

Как рассказала гастроэнтеролог Елена Бутенко, оставлять готовое блюдо при комнатной температуре категорически нельзя. Уже через час в тепле окрошка может стать опасной для здоровья.

Срок годности блюда напрямую зависит от его состава и условий хранения:

Заготовка из овощей: нарезанные вареные овощи без заправки могут храниться в холодильнике до двух суток.

С мясом: добавление колбасы или мяса сокращает этот срок до 24 часов.

Готовое блюдо: заправленная окрошка (на квасе, кефире и т. д.) является самой скоропортящейся. Даже в холодильнике ее рекомендуется съедать в течение шести часов после приготовления.

- Санитарные нормы допускают, что хранить полуфабрикат окрошки в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов можно не более 12 часов после приготовления, - сказала врач в беседе с Lenta.ru.

Заправленную окрошку оптимально съесть в течение двух часов. Особенно опасно оставлять блюдо на столе в жару «на пару часов» — при температуре от 20 градусов микробиологические процессы идут активно, даже если вкус и запах ещё кажутся нормальными, пишет life.ru.

Тем временем, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с RT разъяснила, как организовать режим питания в жаркую погоду. Основные приемы пищи лучше перенести на прохладное время суток, то есть завтракать до 08:00, обедать ближе к 11:00, а легкий ужин устраивать к 19:00.

Кстати, диетологи рекомендуют съедать не более одной порции окрошки в сутки. Размер порции зависит от возраста, пола, уровня физической активности, наличия заболеваний и других факторов. Однако, если исходить из средних порций, которые приняты в общепите, лучше ограничиться 350–400 граммами, передает 360.ru.