«Это несправедливо»: в Госдуме анонсировали включение всех банков в «белые списки»

В Госдуме допустили, что все банки включат в «белые списки» осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости сообщил, что банки, которые пока не входят в «белые списки», могут быть включены в них осенью. По его словам, сейчас ведется соответствующая работа.

Аксаков отметил, что в списке пока мало банков, что создает неравные условия для кредитных организаций при обслуживании граждан. По его словам, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала данную инициативу.

«Белые списки» — это перечень российских сервисов и сайтов, которые продолжают работать в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Напомним, что в «Белый список» входит сайт «Комсомольской правды».

Как писал KP.RU, ранее депутат Госдумы Марина Ким предложила включить в «белые списки» приложения для знакомств. По ее словам, это не развлечение, а важный социальный инструмент, помогающий людям знакомиться, строить отношения и создавать семьи.