Анастасия Волочкова встревожена состоянием отца: "Ему очень плохо" Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова отправилась в свой родной город, в Санкт-Петербург, чтобы навестить своих родных и близких. Балерина делится, что ее ждут не только радостные встречи, есть все основания тревожиться за состояние здоровья отца.

78-летний Юрий Волочков — чемпион СССР по настольному теннису. Более 15 лет назад он перенес инсульт и с тех пор сильно нарушена речь. Мужчина почти не разговаривает, а передвигаться может исключительно на инвалидной коляске.

Балерина заботится о родителе и старается скрасить его жизнь всеми возможным способами, пишет Super.ru.

- У меня сегодня знаменательный день. День семьи! Встреча в родном Питере. Папа, ему очень плохо. Мамочка, доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах», поделилась Анастасия.

Пару лет назад она публично обращалась отцу, это был крик души. Тогда Анастасия молила, чтобы состояние здоровья Юрия Федоровича не ухудшалось.

- Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком, - делилась балерина.

Судя по совам про дочь Ариадну, можно предположить, что отношения в семье наладились. С завидным постоянством они ссорятся и прекращают общение, но затем Анастасия делает шаг навстречу дочери, забывает все обиды.