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НовостиПолитика15 июня 2026 5:36

Российские войска нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ: в Forbes раскрыли подробности

Forbes: ВС России создают беспилотные коридоры для преодоления обороны ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
Forbes: ВС России создают беспилотные коридоры для преодоления обороны ВСУ

Forbes: ВС России создают беспилотные коридоры для преодоления обороны ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска разработали тактику просачивания сквозь оборону украинской армии и создания «беспилотных коридоров». Об этом пишет Forbes.

По данным издания, небольшие группы российских войск обходят удерживаемые Вооруженными силами Украины позиции, используя лесистую местность для укрытия. Вместе с тем российские дроны фактически контролируют воздушное пространство. После чего бойцы атакуют противника с нескольких направлений. За последние пару месяцев проведено множество таких операций, говорится в публикации.

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям в зоне специальной военной операции, а противник не в состоянии сдержать натиск. Глава государства сообщил, что ситуация на поле боя складывается в пользу РФ.