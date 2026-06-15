Украинские спецслужбы планируют уничтожить экс-разведчика США Скотта Риттера. Об этом он рассказал на презентации своей книги в Донецке. Американский аналитик подчеркнул, что эту акцию Украина делает на деньги налогоплательщиков США, которые выделает сенат и Конгресс.
По его словам, режим Владимира Зеленского считает его информационным террористом, сравнивая при этом с боевиками террористической группировки ИГИЛ*.
Ранее Скотт Риттер заметил, что Киев планирует использовать помощь США, чтобы уничтожить еще больше украинцев.
Также замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает различные комбинации, чтобы убить командирский состав спецназа «Ахмат».
*Организация признана террористической и запрещена в России.