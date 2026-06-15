В пожаре после взрыва газа в Самаре погибли два человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Самаре возросло до двух человек. Об этом сообщил СУ СК РФ по Самарской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Вечером 14 июня в многоквартирном жилом доме на улице XXII Партсъезда в Самаре произошел пожар. По данным КП-Самара, из-за угрозы обрушения дома ликвидация последствий возгорания в ночь на понедельник была приостановлена. Работы возобновились утром 15 июня. Всего в тушении участвовали 121 спасатель и 37 единиц техники.

Ранее сообщалось, что погибла 51-летняя женщина, 12 человек пострадали, двое мужчин госпитализированы, еще десятерым, включая двух детей, назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за хлопка газа.

Как писал KP.RU, недавно пожар произошел в частном доме в Башкирии. Погибли трое детей.