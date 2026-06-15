Число нападений на образовательные учреждения во всем мире выросло на 40%. Фото: Ian Witlen / Rmv/GLOBAL LOOK PRESS

В 2024 и 2025 годах количество нападений на образовательные учреждения по всему миру выросло на 40%. Переводя на количественные показатели, речь идет о более 8556 инцидентах, в результате которых 10 600 учащихся и сотрудников были убиты, ранены, похищены, арестованы или иным образом пострадали. Об этом со ссылкой на доклад Глобальной коалиции по защите образования от нападений (GCPEA) сообщает The Guardian.

Отмечается, что сообщения о нападениях поступили из 83 стран, при этом наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в Колумбии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гаити, Палестине и Украине.

При этом число случаев, когда вооруженные силы или группировки захватывали школы или университеты, выросло почти вдвое (на 91%) по сравнению с предыдущими двумя годами и составило 1912 случаев. Больше всего людей, ставших жертвами нападений на образовательные учреждения, погибло в Мьянме, Нигерии, Йемене и Камеруне.

Ранее бывший ученик устроил бойню в школе округа Броард во Флориде. В итоге были убиты 17 человек, десятки пострадали.

Позже по меньшей мере четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы в христианской школе в штате Висконсин США. Подозреваемый в нападении на учебное заведение был ликвидирован на месте.