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НовостиПолитика15 июня 2026 6:19

Дмитриев: СМИ навешивают ярлык «теоретиков заговора» на тех, кто ищет правду

Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американца, которого СМИ называли «теоретиком заговора»
Мария СПИРИДОНОВА
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ намеренно дискредитируют людей, ставящих под сомнение официальные версии, и навешивают на них ярлык «теоретиков заговора».

При этом, отметил Дмитриев, продвигаемые мейнстримом нарративы со временем неоднократно оказываются ложными и разоблачаются «вновь и вновь».

Так Дмитрий прокомментировал пост бывшего офицера полиции и морпеха США Джона Марка Дугана, который поблагодарил директора Национальной разведки США Тулси Габбард за оправдание и заявил, что СМИ называли его «теоретиком заговора» и игнорировали представленные им доказательства.

В декабре 2025 года бывший помощник шерифа из Флориды Дуган, бежавший в Россию после обысков ФБР и получивший здесь убежище и гражданство, попал под первые в истории санкции Евросоюза против гражданина США. Его обвинили в поддержке «российских информационных операций». Комментируя введенные против него санкции, Дуган признался, что рад им, отметив, что решение евробюрократов в очередной раз подчеркивает, насколько слаба их позиция.