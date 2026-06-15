Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Авария в Тюменской области с участием автобуса произошла рано утром 15 июня. Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса, в ходе которого один человек погиб и еще 12 получили травмы. Об этом сообщает «КП-Тюмень» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной трассы Р-254 в Исетском округе. Вахтовый автобус столкнулся с попутным грузовиком. Основной удар пришелся на лобовое стекло и водительскую сторону автобуса. В момент аварии в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

В связи с ЧП часть трассы была временно перекрыта для ликвидации последствий.

«В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой», - сообщили в МЧС.

Обстоятельства и причины аварии пока устанавливают правоохранительные органы.

Ранее KP.RU писал, что на днях в Ростовской области случилась авария, которая унесла жизни трех людей. Страшный инцидент был зафиксирован на автодороге город Тихорецк – село Белая Глина.