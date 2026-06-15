Бойцы группы «Контора» отучили ВСУ запускать по несколько дронов «Баба-Яга» Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы, входящие в группу «Контора» группировки «Запад», на Харьковском направлении отучили боевиков Владимира Зеленского поднимать в воздух по несколько тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» одновременно. Об этом в интервью РИА Новости сообщи боец группы с позывным Порох.

«Баба-яга тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», — отметил российский военнослужащий.

Другой боец с позывным Сварог добавил, что украинские солдаты, как правило, пытались доставить с помощью гексакоптеров провизию на позиции ВСУ, но ВС РФ заблокировали им воздух. Теперь так свободно ВСУ в небе уже не действуют.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сегодня Киев чувствуют всевластие, но оно, конечно, скоро закончится. Россия найдет способ, чтобы дроны ВСУ к береговой черте не приближались.

Также российские войска с помощью «Гераней» ликвидировали пункт управления беспилотными аппаратами ВСУ возле Новогришина в Донецкой Народной Республике.