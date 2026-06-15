Владимир Путин телеграммой поздравил Си Цзиньпина с днем рождения Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения. Российский лидер отправил председателю КНР телеграмму. Об этом сообщили в Кремле.

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – написал Владимир Путин в телеграмме.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 14 июня Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поздравил американского лидера с 80-летием. Отмечается, что беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа.

Владимир Путин пожелал Дональду Трампу доброго здоровья, счастья и благополучия. Он также передал теплые слова первой леди США Мелании Трамп и всей семье американского лидера.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летним юбилеем. Он пожелал ему здоровья.