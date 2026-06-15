Девочка сбежала из дома на 22 года из-за геля для душа: она разбила бутылку стоимостью чуть больше 100 рублей

С помощью волонтеров и полиции 31-летняя Лю нашла свою семью

Женщина из восточного Китая, сбежавшая из дома в детстве из-за разбитой бутылки геля для душа стоимостью чуть больше 100 рублей, воссоединилась с семьей спустя 22 года. Отмечается, что она испугалась наказания от родителей, будучи ребенком, и решила уйти из дома. Об этом пишет издание SCMP.

Лю Сюхун из Ганьчжоу (Цзянси) переехала с родителями-мигрантами в Цзеян (Гуандун) в девять лет. Жили они в тесной съемной комнате. В 2004 году Лю случайно разбил бутылку геля для душа стоимостью около 10 юаней (107 рублей), что было значительной суммой для сельской семьи.

Испугавшись, что мать побьет или отругает ее, девочка убежала и заблудилась на овощном рынке, где ее позже нашел мужчина, который стал ее приемным отцом.

Биологические родители Лю три дня искали ее, привлекая прессу, но безуспешно. Позже с помощью волонтеров и полиции 31-летняя Лю нашла свою семью в Цзянси.

Ранее KP.RU сообщил, что школьница заблудилась в лесу и отправила странное СМС маме и подругам. Одна из версий пропажи девочки — неразделенная любовь.