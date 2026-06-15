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НовостиВ мире15 июня 2026 8:04

Фон дер Ляйен: Сделка США и Ирана должна способствовать открытию Ормуза

Глава ЕК призвала страны Евросоюза активнее развивать альтернативные транспортные маршруты
Арина СЕРОВА
Глава ЕК призвала страны Евросоюза активнее развивать альтернативные транспортные маршруты

Глава ЕК призвала страны Евросоюза активнее развивать альтернативные транспортные маршруты

Фото: REUTERS.

Еврокомиссия поддерживает заключение мирной сделки США и Ирана и ожидает немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом заявила глава европейского органа Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X.

Фон дер Ляйен положительно оценила достигнутые договоренности, отметив роль дипломатических усилий стран-партнеров в их заключении.

«Соглашение должно позволить немедленно открыть Ормузский пролив. Свобода навигации должна быть восстановлена без платы за проход», - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии также указала, что документ должен поставить точку в реализации Ираном ракетной и ядерной программ. Помимо этого, она призвала членов ЕС активнее развивать альтернативные транспортные маршруты, чтобы в будущем исключить возможность использования энергоресурсов в качестве инструмента давления.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что с 15 июня Тегеран и Вашингтон начнут выполнять условия мирной сделки, которую они заключили. А вот официальная церемония подписания договора пройдет 19 июня в Швейцарии.