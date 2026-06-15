Фон дер Ляйен: Сделка США и Ирана должна способствовать открытию Ормуза

Глава ЕК призвала страны Евросоюза активнее развивать альтернативные транспортные маршруты Фото: REUTERS.

Еврокомиссия поддерживает заключение мирной сделки США и Ирана и ожидает немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом заявила глава европейского органа Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X.

Фон дер Ляйен положительно оценила достигнутые договоренности, отметив роль дипломатических усилий стран-партнеров в их заключении.

«Соглашение должно позволить немедленно открыть Ормузский пролив. Свобода навигации должна быть восстановлена без платы за проход», - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии также указала, что документ должен поставить точку в реализации Ираном ракетной и ядерной программ. Помимо этого, она призвала членов ЕС активнее развивать альтернативные транспортные маршруты, чтобы в будущем исключить возможность использования энергоресурсов в качестве инструмента давления.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что с 15 июня Тегеран и Вашингтон начнут выполнять условия мирной сделки, которую они заключили. А вот официальная церемония подписания договора пройдет 19 июня в Швейцарии.