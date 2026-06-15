Трамп снова призвал демократов принять закон о спасении США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп снова призвал демократов принять «Закон о спасении Америки». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что демократы хотят продвинуть FISA. И, более того, этот механизм использовали против него во время первого президентского срока.

Напомним, Fisa – это закон о наблюдении за иностранными гражданами. Предполагается, что подобное будет разрешено для защиты от киберугроз и терроризма.

«Я против FISA, если к нему не будет прикреплен Закон о спасении Америки (полная версия!)», — написал Трамп.

В свой закон президент США предложил включить несколько пунктов. Среди них обязательное удостоверение личности с фотографией для всех избирателей, подтверждение гражданства, а также запрет голосования по почте, кроме случаев болезни, инвалидности, военной службы или поездок.

Также Трамп выступил за запрет участия мужчин в женских спортивных соревнованиях и запрет операций по смене пола для несовершеннолетних. Пост он завершил своим лозунгом «Сделаем Америку великой снова».

Немногим ранее администрация Трампа придумала новый способ склонить мигрантов к выезду из США. По данным The Washington Post, власти планировали внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы они лишились доступа к выплатам и другим государственным услугам. Такой шаг должен был стать частью более жесткой миграционной политики Белого дома.