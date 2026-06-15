Лантратова потребовала от ОБСЕ и ООН дать правовую оценку преступлениям Киева Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ОБСЕ и ООН должны дать оценку поставкам оружия украинским вооруженным силам, которые приводят к гибели мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

По ее словам, последствия военных поставок Киеву уже очевидны. Удары по общежитию в Старобельске, атака на пассажирский автобус в Енакиево, обстрел музея-панорамы «Оборона Севастополя» - все это сделано с помощью западного оружия. Лантратова призвала международные структуры не молчать и не делить жертв на «своих» и «чужих».

«Международное сообщество должно назвать вещи своими именами. Поставки оружия, которое используется против гражданского населения, - это не помощь. Это участие в преступлениях», - написала в посте омбудсмен.

Лантратова также сообщила, что направила официальные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассису и ряду других представителей международных организаций.

Ранее Лантратова назвала причины возрождения неонацизма на Украине. По ее мнению, все это произошло из-за забвения уроков Великой Отечественной войны.