Каллас: ЕС введет новые санкции против России 15 июня. Фото: Soeren Stache/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз введет новые санкции против Российской федерации 15 июня. Об этом в соцсети Х написала глава евродипломатии Кая Каллас.

По мнению еврочиновницы, Россия якобы усилила атаки на мирное население Украины и нанесла удары, повредившие объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве. Именно с этими надуманными причинам ЕС связывает дополнительные рестрикции против России. Под них попаду российский ВПК и так называемый «теневой флот». И каждая из этих мер буде лишать Москву возможности маневра, заключила еврочиновница.

На этом фоне, напомним, ряд стран Европы выступили за ограничение полномочий дипслужбы ЕС. Государства, включая Германию и Францию, недовольны резкой антироссийской риторикой главы евродипломатии Каи Каллас.

При этом как раз ВСУ уничтожают культурные памятники. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду, 10 июня, здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было почти уничтожено ударом дрона.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что регион снова подвергся атаке со стороны ВСУ. Повреждения получили два моста. Движение по ним перекрыто.