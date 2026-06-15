«Не дай Бог, конечно»: Лукашенко высказался о подготовке Минска к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Минск всегда готовится к войне, чтобы ее избежать. По его словам, в отличие от США, где есть «министерство войны», чтобы «воевать каждый день», Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.

«Не дай Бог, конечно», — добавил белорусский лидер.

Прежде Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия не станет втягиваться в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Единственным исключением, по его словам, могло бы стать начало боевых действий непосредственно против самой Белоруссии.

Как писал KP.RU , ранее в МИД РФ заявили, что коллективный Запад допускает использование киевских властей для давления на Белоруссию.