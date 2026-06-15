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НовостиПолитика15 июня 2026 8:33

«Не дай Бог, конечно»: Лукашенко высказался о подготовке Минска к войне

Лукашенко: Минск всегда готовится к войне, чтобы ее не было
Мария СПИРИДОНОВА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Минск всегда готовится к войне, чтобы ее избежать. По его словам, в отличие от США, где есть «министерство войны», чтобы «воевать каждый день», Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.

«Не дай Бог, конечно», — добавил белорусский лидер.

Прежде Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия не станет втягиваться в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Единственным исключением, по его словам, могло бы стать начало боевых действий непосредственно против самой Белоруссии.

Как писал KP.RU , ранее в МИД РФ заявили, что коллективный Запад допускает использование киевских властей для давления на Белоруссию.