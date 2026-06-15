Мирошник: Запад не видит попыток Украины блокировать регионы РФ Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На Западе не видят стремления Украины блокировать регионы РФ, наносить удары по культурным объектам, инфраструктуре и медицинским учреждениям. Об этом в интервью "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он подчеркнул, что самостоятельно собирал доказательства преступлений киевского режима.

«Западники, которые заказывали, которые оплачивают, которые поставляют Украине вооружение, просто его (терроризм Украины – прим. ред.) не видят. Они не видят стремления Украины блокировать отдельные целые регионы», — рассказал дипломат в разговоре с журналистами.

Также Мирошник отметил, что Запад старается закрывать глаза на стремления Киева атаковать культурное наследие, инфраструктуру и медицинские учреждения, лишая людей возможности спасения. Он заявил, что скоро доказательства преступлений киевского режима будут представлены на международных площадках.

Ранее KP.RU сообщил, что ООН пляшет под дудку Запада. Отмечается, что альянс старается не замечать преступных действий Украины. Например, как это было с обстрелом общежития колледжа в ЛНР, где погибли более 20 человек.