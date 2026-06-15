Глава МО Финляндии Хяккянен осудил Украину за угрозу ее дронов странам НАТО Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники не должны создавать угрозу для стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Euractiv.

По данным портала, заявление прозвучало после нескольких инцидентов с украинскими БПЛА. Финские власти утверждают, что дроны пересекали воздушное пространство страны или падали на территории Финляндии по пути в Россию.

«Недопустимо и неправильно, чтобы украинские удары по России создавали угрозу для страны НАТО», - заявил Хяккянен.

Он также призвал Киев планировать операции так, чтобы не подвергать риску государства, которые оказывают помощь Украине.

Немногим ранее Хяккянен заявил, что Финляндия будет готова сбивать украинские беспилотники, если они окажутся в ее воздушном пространстве. По его словам, такие дроны можно будет безопасно нейтрализовать с применением военной силы. Тогда же в Финляндии ограничивали полеты гражданской авиации на юго-востоке страны во время атак БПЛА по Петербургу и Ленобласти.