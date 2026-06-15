WP: Польша не передает Украине обещанные истребители МиГ-29 из-за действий Киева. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на предыдущие заявления, Польша все еще не передала Украине обещанные МиГ-29. Об этом в эфире радио Zet заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик, сообщает местный портал Wiadomosci.wp.

Как отметил высокопоставленный польский чиновник, этого и не произойдет до тех пор, пока Киев не выполнит соглашение об использовании беспилотных технологий.

Речь идет, уточнил Томчик, о том, что за несколько лет конфликта ВСУ, а также украинские инженеры и производители выработали уникальный набор практик. У них есть богатый опыт: от производства новых типов беспилотников-перехватчиков до тактики борьбы с массовыми «роями» дронов. В настоящее время украинцы могут похвастаться обширными знаниями, чем хотела воспользоваться Польша.

«Мы передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет решен», - сказал замглавы Минобороны.

Напомним, еще в 2022 году Польша рассматривала возможность предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.