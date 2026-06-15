Россиянам рассказали, на какие продукты резко упала цена Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае социально значимые продукты подешевели на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. О падении цены на ряд продуктов россиянам рассказали в АКОРТ.

Отмечается, что лидерами снижения цен стали картофель, свекла, капуста белокочанная, репчатый лук и рис, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ассоциации. Резкое снижение цены еще может быть связано с сезонностью.

Ранее KP.RU сообщил, во сколько россиянам обойдется килограмм черешни. Отмечается, что цена по сравнению с прошлым годом снизилась на 24%. Но все равно стоимость этой ягоды остается относительно высокой. Снижение цен на черешню связано с поступлением отечественного урожая. Сейчас на полках до четырех позиций, включая турецкие и азербайджанские сорта.