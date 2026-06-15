Терапевт Демидик: на проблемы с сердцем укажут четыре неочевидных симптома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Терапевт Дмитрий Демидик обратил внимание на четыре часто игнорируемых симптома, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем.

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут проявляться не только болью в сердце, но и дискомфортом в верхней части живота – это первый признак. По его словам, пациенты нередко испытывают тошноту, чувство тяжести или боль, которые легко спутать с гастритом или несварением. Ключевое отличие заключается в том, что такой дискомфорт имеет тенденцию усиливаться именно при физической нагрузке, пишет lenta.ru.

Второе - громкий храп, особенно сопровождающийся паузами в дыхании (апноэ) При этом состоянии возникает регулярное кислородное голодание организма, что приводит к резким скачкам артериального давления и значительно повышает риск развития гипертонии, аритмии и сердечной недостаточности.

Третьим признаком, требующим внимания, является аномальная усталость. Врач отметил, что тревогу должна вызывать постоянная слабость, когда привычные нагрузки, такие как подъем по лестнице или прогулка до магазина, начинают казаться непосильными. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что сердце не справляется с полноценным кровоснабжением организма.

Четвертым признаком станут внезапные отеки и быстрый набор веса.

Ранее, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Rt рассказал, что давление выше 140/80 считается гипертонической болезнью и требует лечения. Если это давление не лечить, то оно будет просто постепенно напрягать сосуды. Рано или поздно они не выдержат и лопнут.

А доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов отметил, что ведущий признак инфаркта миокарда — повторяющийся дискомфорт или сдавливающая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть. Боль сопровождается одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или необъяснимой тревогой. В предынфарктном состоянии давящая боль длится дольше 15–20 минут, пишет Life.ru.