Неизвестные открыли огонь и попытались захватить контейнеровоз у берегов Йемена. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные открыли огонь и попытались захватить контейнеровоз у берегов Йемена. Об этом сообщает UKMTO.

Отмечается, что было получено предупреждение об атаке в 14 километрах к югу от побережья Йемена. Небольшая лодка приблизилась к контейнеровозу. Экипаж лодки открыл огонь по судну и попытался подняться на борт.

Накануне Британия впервые захватила танкер с «российской нефтью». Позже выяснилось, что британский премьер Кир Стармер приказал захватить танкер Smyrtos, чтобы похвастаться своими «великими победами» на саммите G7.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что сообщения премьер-министра Великобритании Кира Стармера о задержании якобы российского танкера является попыткой отвлечь внимание местных жителей от проблем с мигрантами.