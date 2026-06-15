Адыгея договаривается об инвестициях и налаживает культурные связи с Марокко

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Диалог получился неформальным и символичным: он объединил традиции двух народов и был приурочен к двум важнейшим датам — празднованию Дня России и десятилетнему юбилею стратегического партнёрства между Россией и Королевством Марокко.

Глава региона Сус-Масса Саид Амзази подчеркнул, что местом встречи выбрали Агадир не случайно. Этот край — живое воплощение гармонии: ультрасовременная туристическая индустрия здесь соседствует с вековыми обычаями радушия, что делает площадку идеальной для такого диалога.

В ответном слове Юрий Аутлев передал тёплые слова благодарности от Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Он обратил внимание на удивительное сходство духовных ценностей. Свод неписаных законов «Адыгэ Хабзэ», который веками определяет правила почитания старших и этикет приёма гостей, оказался поразительно созвучен культурному коду Марокко.

Помимо культурной повестки, стороны детально рассмотрели экономический потенциал Адыгеи. Речь шла о создании новых туристических, агропромышленных, инновационных и креативных кластеров, а также об общей инвестиционной привлекательности региона. Результатом встречи стала договорённость о дальнейшем укреплении многосторонних связей. Среди конкретных планов — организация концертных туров и обмен музейными выставками.