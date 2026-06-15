Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 июня 2026 9:37

Адыгея договаривается об инвестициях и налаживает культурные связи с Марокко

В марокканском городе Агадир прошли переговоры между министром культуры Республики Адыгея Юрием Аутлевым и губернатором административной области Сус-Масса Саидом Амзази
Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Диалог получился неформальным и символичным: он объединил традиции двух народов и был приурочен к двум важнейшим датам — празднованию Дня России и десятилетнему юбилею стратегического партнёрства между Россией и Королевством Марокко.

Глава региона Сус-Масса Саид Амзази подчеркнул, что местом встречи выбрали Агадир не случайно. Этот край — живое воплощение гармонии: ультрасовременная туристическая индустрия здесь соседствует с вековыми обычаями радушия, что делает площадку идеальной для такого диалога.

В ответном слове Юрий Аутлев передал тёплые слова благодарности от Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Он обратил внимание на удивительное сходство духовных ценностей. Свод неписаных законов «Адыгэ Хабзэ», который веками определяет правила почитания старших и этикет приёма гостей, оказался поразительно созвучен культурному коду Марокко.

Помимо культурной повестки, стороны детально рассмотрели экономический потенциал Адыгеи. Речь шла о создании новых туристических, агропромышленных, инновационных и креативных кластеров, а также об общей инвестиционной привлекательности региона. Результатом встречи стала договорённость о дальнейшем укреплении многосторонних связей. Среди конкретных планов — организация концертных туров и обмен музейными выставками.