Работникам объяснили, как не уволиться из-за летней депрессии

Психолог назвала способы пережить летнюю депрессию на работе. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие офисные сотрудники сталкиваются с упадком сил, раздражительностью и желанием резко изменить работу. Клинический психолог Ирина Пирогова рассказала, что такие состояния часто связаны с сезонным стрессом и ощущением усталости от жары и рутины. Об этом пишет «Абзац».

«Летняя депрессия – это сезонное расстройство, вызванное стрессом, потерей аппетита и изнуряющей жарой на рабочем месте. Если у вас возникло резкое желание все бросить и уволиться, несколько раз подумайте, ведь это может быть мнимым сиюминутным порывом», – отметила эксперт.

По словам специалиста, в теплое время года у многих людей усиливается желание изменить свою жизнь, однако такие решения часто бывают импульсивными. Жара, духота в офисе и нехватка отдыха могут усиливать эмоциональное напряжение и провоцировать чувство выгорания.

Чтобы справиться с этим состоянием, психолог посоветовала заранее планировать отпуск и создавать более комфортные условия на работе. Даже простые меры – прогулки в прохладное время суток, легкая одежда, достаточное количество воды и короткие перерывы в течение дня – помогают снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.

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