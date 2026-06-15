Дочь Дмитрия Пескова рассказала о своей беременности

Дочь Дмитрия Пескова рассказала о своей беременность Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, готовится к рождению третьего ребенка. О своей беременности она рассказала сама, признавшись, что долгое время ей удавалось не привлекать внимания к изменившимся формам даже в социальных сетях.

Лиза рассказала, что уже воспитывает двоих детей, которые появились на свет в 2024 и 2025 годах. О новой беременности она объявила недавно, после чего решила поделиться фото и показать, как проходил этот период.

В личном блоге Пескова опубликовала видео с отдыха, на котором позирует в белом платье с открытой спиной. Съемка была сделана, когда она находилась уже на седьмом месяце беременности, однако, как отмечает сама Лиза, на кадрах округлившийся живот практически не заметен.

«7-й месяц беременности в прошлом году, я была мастером скрывать живот», — написала она.

Также Лиза показала фотографии, сделанные вскоре после рождения второго ребенка. На одном из снимков Елизавета позирует в купальнике, отмечая, что и тогда старалась не акцентировать внимание на изменениях фигуры.

«А так было уже через месяц после вторых родов, но низ живота, конечно, еще скрывала», — добавила Пескова.

Напомним, у пресс-секретаря российского лидера от трех браков есть три сына и две дочери. Сайт KP.RU подробно рассказывал о старшей дочери Лизе.