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НовостиВ мире15 июня 2026 9:46

В Кремле регистрируют положительные отклики на поздравление Путина

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

В Кремле довольны реакцией на поздравление президента России Владимира Путина лидера КНР Си Цзиньпина с 73-летием. Российский лидер отправил своему китайскому коллеге поздравительную телеграмму, говорится на сайте Кремля.

Путин поздравил китайского лидера с днем рождения. Текст поздравления получил положительные отклики. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он еще раз подчеркнул, что между лидерами стран сложились по-настоящему теплые, дружеские отношения.

Напомним, в Кремле подчеркнули, что отношения Москвы и Пекина продолжают развиваться на дружеской ноте. В Кремле отмечали, что надеются на дальнейшее сотрудничество с Китаем в разных сферах на долгие годы вперед. Путин уже отмечал, что Россия и Китай не дружат против кого-то, а действуют на благо каждой из стран.