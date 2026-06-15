В Кремле регистрируют положительные отклики на поздравление Путина

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

В Кремле довольны реакцией на поздравление президента России Владимира Путина лидера КНР Си Цзиньпина с 73-летием. Российский лидер отправил своему китайскому коллеге поздравительную телеграмму, говорится на сайте Кремля.

Путин поздравил китайского лидера с днем рождения. Текст поздравления получил положительные отклики. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он еще раз подчеркнул, что между лидерами стран сложились по-настоящему теплые, дружеские отношения.

Напомним, в Кремле подчеркнули, что отношения Москвы и Пекина продолжают развиваться на дружеской ноте. В Кремле отмечали, что надеются на дальнейшее сотрудничество с Китаем в разных сферах на долгие годы вперед. Путин уже отмечал, что Россия и Китай не дружат против кого-то, а действуют на благо каждой из стран.