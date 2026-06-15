Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России Фото: REUTERS.

В России книги из детективного цикла «Корморан Страйк», написанные Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, попали в список произведений, подлежащих специальной маркировке в соответствии с законодательством о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень.

Согласно данным Российского книжного союза, перечень книг, подлежащих маркировке, регулярно обновляется и уже включает более 2,5 тысячи наименований. В последнем обновлении, включающем 178 новых позиций, оказались четыре книги из серии «Корморан Страйк»: «Зов Кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Кроме того, в список вошёл роман «Как творить историю» писателя Стивена Фрая, а также произведение главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и роман «Влюблённая ведьма» автора Анны Джейн.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение произведений искусства и литературы, содержащих упоминания наркотических средств.