Мерца хотят отправить на пенсию: во всем виновата Украина Фото: REUTERS.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала немцев отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию. Об этом она написала в соцсети X.

Призыв прозвучал перед региональными выборами, которые в сентябре пройдут в трех восточных федеральных землях Германии. Это Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.

«Восточные немцы могут остановить Мерца и его разрушительную политику в сентябре. Тот, кто … сделает возможным приход к власти (в земле – прим. ред.) надпартийного премьер-министра, тот отправит и Мерца на пенсию», — заявила Вагенкнехт.

Вагенкнехт также указала, что из Германии уходят промышленные предприятия, растет число банкротств, а сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест оказываются под угрозой. На этом фоне федеральное правительство, как считает политик, обсуждает новые сокращения расходов, хотя жизнь граждан продолжает ухудшаться.

«Правительство Мерца ведет Германию к упадку… При этом деньги на продолжение бессмысленного конфликта на Украине и финансирование коррумпированного правительства Зеленского есть в неограниченном количестве», - добавила Вагенкнехт

Немногим ранее слова Мерца об Украине вызвали смех в Бундестаге. Канцлер заявил, что Киев якобы отстаивает свою свободу, после чего со стороны фракции «Альтернативы для Германии» послышался хохот. Позже депутат Беатрикс фон Шторх обвинила Мерца в том, что он обещает Киеву новые поставки за счет немецких налогоплательщиков.