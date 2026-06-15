Bloomberg: Европа заявила о готовности начать миссию в Ормузском проливе

Европа заявила о готовности начать миссию в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Европа готова начать миссию в Ормузском проливе после установления мира вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, европейские страны готовы поддержать восстановление судоходства в одном из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью. Миссия может начаться после того, как будут созданы условия для безопасности в регионе.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 обсудят сделку США и Ирана, а также долгосрочное открытие Ормузского пролива. Париж рассчитывает, что договоренности позволят быстро и без дополнительных условий восстановить проход судов.

Европейская миссия, подготовленная вместе с Великобританией, должна помочь обеспечить свободу навигации. Макрон подчеркнул, что возобновление морского трафика без ограничений и сборов важно для региональной стабильности и мировой экономики.

На этом фоне мировые рынки уже отреагировали на ожидания открытия пролива. Нефть начала дешеветь, а инвесторы связывают это с надеждами на снижение напряженности вокруг Ирана.

Немногим ранее Трамп объявил о мирной сделке с Ираном. По его словам, Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства, а корабли смогут снова проходить по нему без пошлин. В Тегеране, в свою очередь, назвали объявление о сделке победой над США.\