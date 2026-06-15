Суд отказал в разбирательстве иска Бони к Кибе на 3 миллиона рублей

Блогер, ведущая, светская львица Виктория Боня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве отказал блогеру Виктории Боне в иске на 3 млн рублей к бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе из-за публикаций. Отмечается, что экс-спутница Лепса утверждала, что якобы Боня всю жизнь была любовницей и начинала карьеру с продажи тела за 3 тысячи евро. Позже Киба отказалась от авторства публикаций и не подтвердила обвинения.

«Нам результат был не важен. Она не смогла доказать свои слова», — рассказал представитель Бони в суде.

Представители Бони утверждали, что обвинения в суде порочат ее репутацию. Они представили скриншоты сторис, интервью и публикации в СМИ в качестве доказательств. Сторона Кибы говорила, что сможет доказать правдивость сказанных ранее утверждений, но так и не сделала этого. Ранее KP.RU раскрыл всю суть спора между девушками и попытался понять, кто прав и виноват в этой ситуации.