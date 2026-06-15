Фараж: В Британии будут массово обходить запрет на соцсети для детей через VPN

Фараж считает, что запрет на соцсети для детей не сработает в Британии. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Британские подростки будут массово обходить запрет на соцсети через VPN-приложения. Такое предположение высказал лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж в соцсети X.

Поводом для заявления стала инициатива британского правительства запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Премьер-министр страны Кир Стармер объяснил меру желанием вернуть подрастающему поколению беззаботное детство. По его словам, современные технологии негативно влияют на детей, проникнув во все сферы их жизни.

«Несмотря на то, что запрет социальных сетей продиктован благими намерениями, он вряд ли сработает, учитывая массовое внедрение VPN», - написал Фараж.

Политик также предупредил о неизбежных последствиях введения запрета. По его мнению, для реального контроля властям придется ввести цифровые удостоверения личности. Однако, как известно, в прошлом глава правительства Британии отказывался от этой идеи из-за ее непопулярности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с соцсетями в Британии. Он считает, что Стамер преследует цель ужесточить контроль над населением.