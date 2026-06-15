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НовостиПолитика15 июня 2026 10:18

Лавров назвал ошибочными выводы Европы о проигрыше России

Лавров заявил, что расчеты Европы на то, что России можно ставить ультиматумы — иллюзия
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Европейские политики делают ошибочные выводы о том, что Россия якобы проигрывает, а Украина побеждает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник, 15 июня, глава дипломатического ведомства подчеркнул, что подобные оценки не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Кроме того, Лавров назвал иллюзией расчеты Европы на возможность ставить Москве ультиматумы. Он подчеркнул, что это преследует негодные цели и не имеет под собой реальной почвы.

Как писал KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин подтвердил готовность России урегулировать украинский конфликт на основе анкориджских договоренностей и призвал принудить Владимира Зеленского к миру.