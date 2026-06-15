Названы топ-3 самых бесполезных анализов, которые часто сдают зря

Врач рассказал, какие анализы не дают полной картины здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Люди часто сдают анализы самостоятельно, надеясь быстрее понять состояние здоровья, однако далеко не все исследования дают полезную информацию без врача. Кардиолог Денис Прокофьев рассказал, какие анализы бесполезны, если рассматривать их отдельно от общего клинического контекста. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Ферритин – это лишь один из показателей анемии, который всегда должен сочетаться с проведением комплексного обследования, а не приниматься как самостоятельный диагноз», – отметил специалист.

Этот показатель всегда должен оцениваться вместе с уровнем гемоглобина и другими исследованиями. По словам врача, одним из самых распространенных «лишних» анализов также является общий холестерин. Его повышение может встречаться при разных состояниях – от беременности до нарушений обмена веществ, поэтому по одному показателю нельзя ставить диагноз или делать выводы о здоровье сердца.

Еще одним примером врач назвал УЗИ, подчеркнув, что само по себе заключение без анализа крови и других данных не дает полной информации о состоянии организма.

Ранее ученые из Испании обнаружили способ снизить риск развития ревматоидного артрита у пациентов с палиндромным ревматизмом. В ходе исследования было установлено, что препарат абатацепт может значительно уменьшать вероятность перехода болезни в хроническую форму, пишет «Царьград».