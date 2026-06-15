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НовостиПолитика15 июня 2026 10:28

Bloomberg: Украина и Молдавия начнут переговоры о членстве в ЕС 15 июня

Переговоры Украины и Молдавии по вступлению в ЕС будут посвящены темам права, прав человека и реформ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Bloomberg: Украина и Молдова начнут переговоры о членстве в ЕС 15 июня

Bloomberg: Украина и Молдова начнут переговоры о членстве в ЕС 15 июня

Фото: REUTERS.

Украина и Молдавия15 июня начнут первую фазу переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры пройдут в Люксембурге. Там стороны должны открыть первый переговорный кластер, который касается базовых вопросов вступления в ЕС.

В него входят темы верховенства права, работы демократических институтов, прав человека и реформы судебной системы. Именно эти направления считаются основой дальнейшего процесса вступления.

Решение стало следующим этапом после того, как страны ЕС согласовали начало работы по первому кластеру. При этом само вступление Украины и Молдовы в Евросоюз остается длительным процессом и потребует выполнения большого числа условий.

Немногим ранее политолог Николай Топорнин объяснил, почему Евросоюз не спешит принимать Украину. Он отметил, что Киеву нужно соответствовать Копенгагенским и Маастрихтским критериям, а также решать проблемы с экономикой, судами и борьбой с коррупцией. По его словам, переговорный процесс может занять не один год.