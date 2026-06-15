Агроном объяснила, опасны ли самодельные удобрения для цветов

«Домашние» подкормки нередко приводят к появлению вредителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Комнатные растения требуют регулярного питания, и многие цветоводы задумываются, можно ли заменить магазинные удобрения домашними смесями. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что такие эксперименты могут быть не только неэффективными, но и опасными для растений. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Для комнатных растений это нельзя применять. Только искусственные удобрения. <…> Вы поливаете, с поливом постепенно поступают к корням. <…> Особенно в период цветения, потому что цветение это не для того, чтобы нам с вами красоту, а для того, чтобы им дать семена», – пояснила Тихонова.

По словам специалиста, в домашних условиях растения лишены естественной почвенной среды, где есть полезные бактерии и грибы, поэтому им особенно важно получать готовые питательные вещества из профессиональных удобрений.

Агроном также предупредила, что «домашние» подкормки нередко приводят к появлению вредителей – трипсов, дрозофил и других насекомых, которые быстро размножаются в горшках и могут погубить растение. В отличие от этого, магазинные удобрения имеют точный состав и инструкцию, что делает их более безопасными и предсказуемыми в использовании.

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