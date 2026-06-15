Сестра Жанны Фриске у ее могилы грубо прошлась по бывшему мужу певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сестра Жанны Фриске Наталья у могилы певицы оскорбила телеведущего Дмитрия Шепелева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что это произошло после заявления бывшего мужа Фриске Шепелева в том, что якобы родственники певицы не хотят общаться с их общим сыном лично, а только под камерами.

Наталья Фриске утверждает, что Шепелев запрещает Платону общаться с родственниками артистки и получать подарки через одноклассников. Она верит, что мальчик, которому 13 лет, скоро сам выйдет на контакт, несмотря на запреты отца, отмечается в Telegram-канале.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Главная причина смерти певицы — неоперабельная опухоль головного мозга. Родные до последнего сражались за жизнь артистки, но болезнь оказалась сильнее. Последние месяцы жизни Фриске провела в коме.

Ранее KP.RU сообщил, что сегодня поклонники и родственники Фриске отмечают 11-ю годовщину ее смерти. По этому случаю Шепелев написал пост в своих соцсетях, где рассказал свою точку зрения на конфликт с родителями Жанны.