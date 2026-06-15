Le Monde: в Европе началась гонка вооружений в сфере ракет средней дальности

MBDA — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. Фото: ILA-boy/wikipedia.org

В Европе фактически стартовала гонка вооружений в сфере ракет средней дальности. Об этом пишет французская газета Le Monde. Поводом для подобных оценок стало открытие 15 июня в Вильпенте выставки Eurosatory - одного из крупнейших форумов наземной оборонной промышленности. Традиционно на площадке демонстрируют бронетехнику, артиллерийские системы и средства борьбы с беспилотниками. Однако в этом году в центре внимания оказались ракеты средней дальности.

«Планируется, что модели этих ракет будут представлены на двух стендах: один от европейского производителя ракет MBDA, а другой - от франко-германской компании ArianeGroup», - отмечено в материале.

По оценке обозревателя, происходящее свидетельствует о том, что европейские страны взяли курс на масштабное перевооружение. Все это разворачивается на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Напомним, еще в конце мая президент РФ Владимир Путин сообщал, что наша страна не будет участвовать в гонке вооружений. По его словам, производство оружия в стране продолжит осуществляться планово.